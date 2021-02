Stamp: Elternanspruch auf Kinderkrankentage bleibt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat an die Bundesregierung appelliert, Schul- und Kitapersonal bei den Impfungen gegen das Coronavirus vorzuziehen. Wenn diese Berufsgruppen in der Impfreihenfolge früher als bisher geplant zum Zuge käme, wäre das ein «Befreiungsschlag», sagte Stamp am Mittwoch in «Morgenecho» auf WDR 5. «Wir würden das Bildungssystem damit stabil bekommen.»

Von dpa