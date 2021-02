Düsseldorf: 10 Millionen Liter Wasser aus Tiefgarage gepumpt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat nach 19 Stunden den Einsatz in der vollgelaufenen Tiefgarage in Düsseldorf beendet. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um 10 Millionen Liter Wasser abzupumpen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Zwölf Hochleistungspumpen beförderten demnach 30 000 Liter Wasser pro Minute direkt in einen Kanal. Das Wasser war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus einer kaputten Wasserleitung ausgetreten. Die Ursache für den Defekt an der Leitung war zunächst nicht bekannt.

Von dpa