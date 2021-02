Streit unter Autofahrern: Splitternde Scheibe verletzt Mann

Bottrop (dpa/lnw) - Bei einem Streit unter Autofahrern in Bottrop soll ein 25-Jähriger die Seitenscheibe eines Autos zerstört und den Mann am Steuer dadurch schwer verletzt haben. Er soll auf die Scheibe eingetreten und eingeschlagen haben, so dass sie zerbrach und Splitter den 40 Jahre alten Fahrer trafen, wie die Polizei am Mittwoch über den Vorfall von Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der 25-Jährige aus einer Einfahrt in den Verkehr einfahren wollen. Aus Sicht des 40-Jährigen war dies jedoch aufgrund des stockenden Verkehrs nicht möglich.

Von dpa