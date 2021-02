Bern-Coach Seoane: kein Kommentar zu Gladbach-Interesse

Bern/Salzburg (dpa) - Die bei Borussia Mönchengladbach gehandelten Trainer Gerardo Seoane vom Schweizer Fußball-Meister Young Boys Bern und Jesse Marsch vom österreichischen Champion Red Bull Salzburg sind Fragen zu einem möglichen Wechsel in die Bundesliga aus dem Weg gegangen. «Ich nehme das zur Kenntnis, aber gebe keine Stellungnahme zu Gerüchten», sagte Seoane am Mittwoch. «Ich weiß, dass Spekulationen zum Fußballgeschäft gehören. Ich konzentriere mich aber voll und ganz auf das, was ich beeinflussen kann. Meine Energie gilt der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen.» Auf Gladbachs Bundesliga-Rivalen trifft Bern am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League.

Von dpa