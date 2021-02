Tote Aale am Rheinufer: Kein Hinweis auf Krankheit

Dormagen (dpa/lnw) - Am Rhein bei Dormagen sind nach dem Hochwasser etwa hundert tote Aale angeschwemmt worden. Umweltschützer, die das Rheinufer vom Unrat säubern wollten, hatten die toten Tiere im Sand und in Büschen hängend entdeckt. Nach Angaben des Landesumweltamtes von Donnerstag gibt es keinen Hinweis auf eine Krankheit oder einen Schadstoff im Wasser, der für das Fischsterben verantwortlich ist. Jedes Jahr würden kleinere Mengen toter Aale in verschiedenen Rheinabschnitten gefunden, die zuvor offenbar durch Schiffsschrauben oder Triebwerke von Wasserkraftanlagen verletzt wurden. Die Stadt Dormagen hatte den Fund der Bezirksregierung gemeldet.