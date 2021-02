Missverständnisse bei Impfterminvergabe sorgen für Probleme

Dortmund/Gütersloh (dpa/lnw) - Probleme und Missverständnisse bei der Impfterminvergabe in Westfalen-Lippe wirken nach. Immer wieder komme es vor, dass Bürger - im Glauben einen Termin zu haben - zu den Impf-Zentren kämen, ohne tatsächlich einen solchen gebucht zu haben, bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen Lippe. Hintergrund sei ein Missverständnis in der Anfangsphase der Online-Vergabe. So waren nach Angaben des Kreises in Gütersloh am Montag 70 Seniorinnen und Senioren zum vermeintlichen Termin erschienen, ohne dass der Termin je an das Impfzentrum übermittelt worden war. Im Ennepe-Ruhr-Kreis mussten nach Angaben eines Sprechers etwa 60 Menschen auf Zusatztermine in dieser Woche vertröstet werden. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa