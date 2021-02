Nach dem knapp gewonnenen ersten Satz konnte das Team von Trainer Felix Koslowski den zweiten Durchgang zwar lange ausgeglichen gestalten, konnte den Ausgleich aber nicht verhindern. In der Folge wurde Münster immer stärker und dominierte die Partie bis Mitte des vierten Spielabschnittes. In diesem gelang es dem SSC aber, einen zwischenzeitlichen 8:14-Rückstand auszugleichen. Doch nach knapp zwei Stunden verwandelte der USC schließlich seinen zweiten Matchball. Am Samstag muss Schwerin beim direkten Verfolger Rote Raben Vilsbiburg antreten.

