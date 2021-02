Leverkusen ohne Stammkeeper Hradecky bei Young Boys Bern

Bern (dpa) - Bayer Leverkusen muss im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am heutigen Donnerstag bei den Young Boys Bern auf Stammtorhüter Lukas Hradecky verzichten. Der finnische Nationalkeeper leidet an einer Fersenverletzung. «Lukas wird morgen nicht dabei sein», sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Das Tor hüten wird somit Niklas Lomb, der am Samstag zur Pause für Hradecky eingewechselt worden und im Alter von 27 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen war.

Von dpa