Raubvogel bedroht Passanten: Park in Viersen gesperrt

Viersen (dpa/lnw) - Wegen eines aggressiven Raubvogels hat die Stadt Viersen einen Park in der Innenstadt gesperrt. Der Vogel gefährde die Sicherheit der Menschen im Casinogarten, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Am Morgen habe das Tier einen Mann und seinen Hund attackiert, sagte ein Sprecher. Auch andere Passanten hätten von einem aggressiven Raubvogel mit etwa 1,50 Meter Flügelspannbreite berichtet.