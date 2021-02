Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die beiden zuvor aneinander geraten, weil der Unbekannte dem 39-Jährigen zu schnelles Fahren in einer 30er-Zone vorgeworfen hatte. Der Unbekannte machte ein Foto des anderen Autos, drohte mit der Polizei und wollte wieder weg fahren. Der 39-Jährige wollte aber die Tür des fremden Autos aufziehen, «um das Gespräch fortzusetzen», so die Polizei.

Als der Unbekannte unvermittelt los fuhr, konnte der 39-Jährige den Türgriff nicht mehr loslassen «und wurde durch den Zug gegen das Fahrzeug und schließlich zu Boden gerissen.» Dabei verletzte er sich laut Polizei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht jetzt den Kontrahenten.

