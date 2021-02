Antisemitischer Flyer verbreitet: Verfahren eingestellt

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen ein Mitglied der jüdischen Gemeinde wegen der Weiterverbreitung eines Flugblatts mit antisemitischem Inhalt via Twitter eingestellt. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das Gemeindemitglied hatte ein Foto des in einer Kölner Straßenbahn aufgetauchten Flyers in dem Kurznachrichtendienst verbreitet, um auf Antisemitismus hinzuweisen. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft von Amts wegen Vorermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Von dpa