Eventim steigt bei Impfterminvergabe in NRW ins Boot

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Corona-Impfterminvergabe in NRW steigt auch der Ticketverkäufer CTS Eventim mit ins Boot. Die Stadt Dortmund habe das Unternehmen beauftragt, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Zuvor hatten die «Ruhr Nachrichten» berichtet. In Schleswig-Holstein ist Eventim im Auftrag das Gesundheitsministeriums bereits mit dem Impftermin-Management befasst.