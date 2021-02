Tierschutzbeauftragte warnt vor sorglosem Hunde-Kauf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Tierschutzbeauftragte Gerlinde von Dehn hat davor gewarnt, in Corona-Zeiten unüberlegt einen Hund zu kaufen. Am Donnerstag legte sie in Düsseldorf einen Katalog mit Tipps und Grundregeln vor. Zuerst seien entscheidende Fragen zu klären: Ist genug Zeit für das Tier da - «und zwar ein ganzes Hundeleben lang»? Sind Platz und Kosten gesichert? Welcher Hund passt zu mir und wo kaufe ich ihn?

Von dpa