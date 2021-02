Stahl-Tarifrunde: IG Metall will Volumen von 4 % fordern

Düsseldorf (dpa) - Die IG Metall will mit einem Forderungsvolumen von 4,0 Prozent in die Stahl-Tarifverhandlungen gehen. Eine entsprechende Empfehlung an den IG Metall-Vorstand habe die Tarifkommission für nordwestdeutsche Eisen- und Stahlindustrie beschlossen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Darüber hinaus sollen die Tarifverträge zur Altersteilzeit, über den Einsatz von Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung für die rund 70 000 Beschäftigten verlängert werden.

Von dpa