Düsseldorf (dpa/lnw) - Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr in der Schule, beim Friseur, im Fitness-Studio oder in Geschäften genau? Ansatzpunkte zur Annäherung an diese Frage soll nach Angaben der Beteiligten eine Pilotstudie zu den Übertragungswegen von Sars-CoV-2 liefern, die derzeit in Düsseldorf läuft.

Von dpa