Nobilia verkauft in der Pandemie mehr Küchenmöbel im Inland

Verl (dpa/lnw) - Küchenmöbelhersteller Nobilia hat während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 das Geschäft in Deutschland deutlich ausbauen können. In den Jahren vor der Corona-Krise war das Exportgeschäft noch der Treiber für neue Geschäfte. Das habe sich im vergangenen Jahr gewandelt, teilte das Unternehmen am Freitag in Verl mit. Insgesamt legte der Umsatz demnach um 82 Millionen (plus 6,4 Prozent) auf 1,37 Milliarden Euro zu. Den größten Zuwachs verzeichnete das Familienunternehmen mit 9,9 Prozent in Deutschland. Der Wert stieg um 64,2 Millionen auf 710 Millionen Euro.

Von dpa