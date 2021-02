Countdown läuft: Corona-Software aber noch nicht überall

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gut eine Woche vor der geplanten landesweiten Einführung von «Sormas» sind in NRW rund ein Drittel der Gesundheitsämter bei der Corona-Software noch nicht im Boot. Von den 53 Gesundheitsämtern hätten 38 die einheitliche Software zur Kontaktnachverfolgung installiert oder nutzten sie bereits, berichtete das Wirtschaftsministerium am Freitag auf dpa-Anfrage. Damit habe sich die Zahl der Installationen allein in den vergangenen zwei Wochen fast verdoppelt. «Mit den verbliebenen Gesundheitsämtern sind wir in intensivem Austausch, damit diese bis Ende Februar sormasfähig werden. Wir sind optimistisch, dass uns das auch gelingt», sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Der Bund habe eine Funktionserweiterung freigegeben, die eine erhebliche Verbesserung für die Arbeit der Ämter bedeute. Das Land behalte sich vor, die Sormas-Nutzung notfalls per Erlass anzuordnen, hatte Pinkwart jüngst angekündigt.

Von dpa