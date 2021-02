Stadt Hagen bleibt bei eingeschränkter Kita-Betreuung

Düsseldorf/Hagen (dpa/lnw) - Nach Wuppertal im Bergischen Land appelliert jetzt auch die Stadt Hagen an die Eltern, ihre Kinder auch in der kommenden Woche möglichst weiterhin zu Hause zu betreuen. Der Krisenstab der Stadt habe am Freitag entschieden, den eingeschränkten Pandemietrieb bis zum 5. März zu verlängern, wie ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur nach der Sitzung sagte. Grund ist der derzeit landesweit höchste Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen. Das Robert Koch-Institut hat für Hagen mit Stand Freitag einen Wert von 109,2 vermeldet.

Von dpa