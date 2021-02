Regal mit Geschirr stürzt auf Verkäuferin

Recklinghausen (dpa/lnw) - In einem Haushaltswarengeschäft in Recklinghausen ist am Freitag ein schweres Regel mit Geschirr umgestürzt und auf eine Verkäuferin gefallen. Die Frau wurde unter dem Regal und der Ware begraben und musste befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre Rettung habe etwa 30 Minuten gedauert. Wieso das rund zwei Meter hohe Regal umstürzte, war zunächst unklar.

Von dpa