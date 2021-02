Essen auf Herd vergessen: Nachbarin verhinderte Unglück

Kreuzau (dpa/lnw) - Eine aufmerksame Nachbarin hat in einem Mietshaus in Kreuzau bei Düren wahrscheinlich ein Unglück verhindert. Die Frau habe am Donnerstagabend Rauch aus der Erdgeschosswohnung des Mietshauses kommen sehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie verständigte den Hauseigentümer, der die Wohnung aufschloss. Auf dem Herd stand ein vergessener Kopftopf, der mittlerweile in Flammen stand, die Bewohnerin schlief. Der Vermieter brachte die Frau aus der Wohnung. Beide und drei weitere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Bekannter der Erdgeschossmieterin hatte laut Polizei zuvor gekocht, dann aber die Wohnung verlassen und sich nicht mehr um den Topf gekümmert.

Von dpa