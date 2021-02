Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf A57: Verkehr gestaut

Dormagen (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit fünf Fahrzeugen bei Dormagen ist die Autobahn 57 in Richtung Krefeld zeitweise voll gesperrt worden. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren am Freitagmittag fünf Autos aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Raststätte Nievenheim aufeinandergefahren. Dabei sei niemand schwer verletzt worden. Am frühen Nachmittag wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

Von dpa