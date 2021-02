Nachfrage nach Kirchenaustritten: Server bricht zusammen

Köln (dpa) - Das enorm gestiegene Interesse an Online-Terminen für Kirchenaustritte hat am Freitag in Köln zu einer Überlastung des Servers geführt. «Ich kann Ihnen sagen, dass wir mehr oder weniger zeitgleich etwa 5000 Zugriffsversuche hatten», sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Köln am Freitag. Das habe den Server zusammenbrechen lassen, so dass die Buchungsseite vorübergehend nicht mehr abrufbar sei. So weit er sich erinnern könne, sei das noch nie vorgekommen.

Von dpa