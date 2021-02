Betrunkener Mann schießt mit Schreckschusswaffe um sich

Troisdorf (dpa/lnw) - Ein betrunkener Mann hat in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Verletzt wurde dabei am Freitagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Dem Vorfall soll ein Beziehungsstreit vorausgegangen sein. Zeugen hätten den stark alkoholisierten Mann entwaffnet, hieß es. Er wurde demnach von der Polizei festgenommen. Die Waffe sei sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Von dpa