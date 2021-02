Japan-Tag in Düsseldorf fällt aus: Aber Ersatzprogramm

Düsseldorf (dpa) - Der beliebte Japan-Tag in Düsseldorf mit seinem großen Feuerwerk über dem Rhein fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr erneut aus. Die Veranstalter planen aber ein dezentrales Ersatzprogramm, wie Düsseldorf Tourismus am Samstag mitteilte. In diesem Jahr feiern die Landeshauptstadt, das Land Nordrhein-Westfalen und die japanische Gemeinde 160 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Japan und Deutschland.