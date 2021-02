Herber Rückschlag für Köln: 0:1 gegen Stuttgart

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat seine kuriose Heimserie fortgesetzt und im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kölner blieben durch das 0:1 (0:0) zum elften Mal seit dem Jahr 2000 in einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ohne Sieg. In dieser Saison war es die siebte Niederlage im elften Spiel in der heimischen Arena.

Von dpa