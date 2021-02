Zwei lebensgefährlich Verletzte in Königswinter

Königswinter (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer und ein Fußgänger sind bei einem Unfall in Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der 18 Jahre alte Motorradfahrer habe den 22-Jährigen mit seiner Maschine erfasst, als dieser gerade über die Straße ging, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide stürzten und wurden dabei so schwer verletzt, dass sie von den Rettungskräften noch am Unfallort reanimiert werden mussten. Anschließend kamen sie am Samstagabend in ein Krankenhaus.

Von dpa