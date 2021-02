Kranz und Pohl: Bizeps-Show des Sprintduos aus Wetzlar

Dortmund (dpa/lhe) - Verdammt schnelle Beine - und was für einen Bizeps! Kevin Kranz und Michael Pohl, die beiden Sprinter aus Wetzlar, spannten bei den Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten nach dem 60-Meter-Finale strahlend ihre Oberarmmuskeln an. Das Duo hatte am Samstag in Dortmund gut lachen, vor allem Kranz: Der 22-Jährige stellte mit seiner Siegeszeit von 6,52 Sekunden den deutschen Rekord von Julian Reus ein.

Von dpa