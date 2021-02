SPD-Fraktionschef Kutschaty will Zukunftsrat gründen

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty will einen Zukunftsrat gründen, um die kriselnde NRW-SPD moderner und frischer aufzustellen. In dem Gremium sollten nicht nur Parteimitglieder, sondern Menschen aus gesellschaftlich relevanten Gruppen und Bereichen wie Jugend, Umwelt, Wissenschaft, Gewerkschaft und Arbeitgeber Zukunftsideen entwickeln, sagte der Kandidat für den Landesparteivorsitz dem «Westfälischen Anzeiger» (Montag). «Wir müssen wieder mehr raus – ob digital oder persönlich, wenn das wieder geht.» Er wolle in den nächsten Monaten «100 000 Kontakte der SPD mit Menschen in unserem Land haben, die außerhalb der Partei stehen», sagte Kutschaty.

Von dpa