60 Gräber auf Friedhof in Dortmund verwüstet: Zeugen gesucht

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben auf einem Friedhof in Dortmund-Berghofen rund 60 Gräber verwüstet. Eine Frau habe die beschädigten Gräber am Freitagabend bemerkt, teilte die Polizei Dortmund am Sonntag mit. Die Täter hätten offenbar Pflanzen ausgerissen sowie Kerzen und weiteren Grabschmuck teilweise abgebrochen. Anschließend hätten sie die Gegenstände auf die angrenzenden Wege geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.