DEG erneut zu stark für Haie: Dritter Derby-Sieg der Saison

Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat auch das dritte rheinische Eishockey-Derby in dieser Saison gewonnen. Am Sonntag bezwang der Tabellenzweite der Nord-Gruppe in der DEL die Kölner Haie 5:2 (2:0, 1:2, 2:0). Im 230. Duell der beiden Erzrivalen führten die Düsseldorfer durch Treffer von Tobias Eder (7. Minute), Nicholas Jensen (17.), Victor Svensson (24.) bereits 3:0, ehe es unverhofft noch einmal spannend wurde.

Von dpa