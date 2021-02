Motorrad-Poser flüchtet mit «halsbrecherischen Manövern»

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach einer waghalsigen Flucht mit «halsbrecherischen Manövern» ist ein junger Motorradfahrer in Oberhausen der Polizei zunächst entkommen - wurde aber später doch erwischt. Der 21 Jahre alte Mann war am Freitagabend einer Streife aufgefallen, als er an einer Ampel einen Kavaliersstart - nur auf dem Hinterreifen - hingelegt hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge entwickelte sich eine rasante Verfolgungsjagd.

Von dpa