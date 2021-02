Aggressiver Raubvogel nicht mehr zu sehen: Park wieder offen

Viersen (dpa/lnw) - Der seit Donnerstag wegen eines aggressiven Raubvogels gesperrte Park «Casinogarten» in der Innenstadt von Viersen darf wieder betreten werden. Der Greifvogel, der Ende vergangener Woche Passanten angeflogen hatte, sei am Wochenende nicht mehr gesehen worden, teilte die Stadt am Montag mit. Ein vom Kreis Viersen beauftragter Falkner, der das Tier anlocken und einfangen sollte, blieb erfolglos. Wann und ob das Tier den Park noch einmal anfliege, sei nicht vorherzusehen. Daher breche der Kreis die Suche vorerst ab.

Von dpa