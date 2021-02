Prozess gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Gegen zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien beginnt im März vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht der Prozess. Die Bundesanwaltschaft hatte Anklage gegen die beiden Männer erhoben, die im Verdacht stehen, 2012 an der Hinrichtung eines Oberstleutnants der syrischen Regierungstruppen beteiligt gewesen zu sein. Das OLG in Düsseldorf teilte am Montag mit, die Anklage zum Hauptverfahren in dem Staatsschutzverfahren zugelassen zu haben. Der 6. Strafsenat werde den Prozess am 4. März unter anderem wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens in Syrien aufnehmen und habe weitere 17 Verhandlungstermine bis Mai festgelegt.

Von dpa