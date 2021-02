Messerattacke auf Ex-Partnerin: Polizei sucht 44-Jährigen

Hagen (dpa/lnw) - Nach einer Messerattacke auf seine getrennt lebende Ehefrau in Hagen fahndet die Polizei nach einem 44-Jährigen. Er soll die 39-Jährige am Samstag in einem Mehrfamilienhaus niedergeschlagen und die am Boden Liegende dann mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach verließ er die Wohnung und ist seither flüchtig. Die Frau habe durch den Angriff schwere Verletzungen erlitten und befinde sich im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa