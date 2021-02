Leerstehender Wohnkomplex Hannibal II verkauft

Dortmund (dpa/lnw) - Die Sanierung des vor mehr als drei Jahren wegen Brandschutzmängeln geräumten Dortmunder Wohnkomplexes Hannibal II übernimmt eine neue Eigentümerin. Das Wohnunternehmen Forte Gruppe hat die 400 leerstehenden Wohnungen gekauft und will «im zweiten Halbjahr 2021 zügig mit den Umbaumaßnahmen» beginnen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem bisherigen Wohnungsverwalter Lianeo Real Estate am Montag hieß.

Von dpa