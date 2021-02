Rewe profitiert von Einschränkungen: Starkes Umsatzplus

Köln (dpa) - Die Rewe-Gruppe hat 2020 von den Corona-Einschränkungen profitiert und sieht sich auf dem Sprung zum zweitgrößten Lebensmittelhändler in Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das genossenschaftliche Kölner Handels- und Touristikunternehmen nach eigenen Angaben erstmals die Marke von 75 Milliarden Euro Umsatz geknackt. «Damit steigen wir voraussichtlich hinter der Schwarz-Gruppe zum zweitgrößten Lebensmittelhandelskonzern in Europa auf. Wir dürften in Europa Carrefour und Aldi überholt haben», sagte der Rewe-Vorstandsvorsitzende Lionel Souque der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Dienstag).

Von dpa