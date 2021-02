UKW-Sender des WDR an zwei Tagen für Stunden abgeschaltet

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist der Radio-Empfang (UKW) der fünf Wellen des Westdeutschen Rundfunks in Ostwestfalen und Lippe am 24. Februar und 3. März zeitweise unterbrochen. Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Dienstag mitteilte, sind an den beiden Tagen jeweils von 11.05 bis 14.55 Uhr die Bereiche um die UKW-Sender Teutoburger Wald, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Höxter und Warburg betroffen.

Von dpa