DEG holt nach Ausfällen slowakischen Nationalspieler

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat nach Verletzungsproblemen in der Defensive einen Verteidiger verpflichtet. Der 31 Jahre alte Eishockey-Profi Jan Brejcak komme vom HC Banska Bystrica aus der ersten slowakischen Liga. Das teilte der Tabellenzweite der Nord-Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der slowakische Nationalspieler müsse zunächst in Quarantäne und könne in der kommenden Woche zum Team stoßen. Zuletzt waren bei der DEG die Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen für den Rest der Saison ausgefallen.

Von dpa