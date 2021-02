Missbrauchsvorwürfe beim Weißen Ring: Ermittelungen

Dortmund/Arnsberg (dpa/lnw) - Wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring aus Nordrhein-Westfalen. Nach einer entsprechenden Anzeige ergebe sich ein Anfangsverdacht, dem nun nachgegangen werde, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Arnsberg am Dienstag. Beschuldigt wird ein ehrenamtlicher Mitarbeiter und Leiter einer Außenstelle, sexuelle Handlungen an einem von ihm seit 2018 betreuten Kriminalitätsopfer vorgenommen zu haben. Der Weiße Ring hatte Strafanzeige gestellt und den Missbrauchsverdacht am Montag selbst öffentlich gemacht.

Von dpa