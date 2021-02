Mehrere Rückkehrer im BVB-Training

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Personallage entspannt sich etwas. Am Dienstagvormittag waren unter anderen die zuletzt ausgefallenen Profis Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou, Thorgan Hazard und Lukasz Piszczek beim Training des Fußball-Bundesligisten dabei. «Jetzt müssen wir das Ganze clever steuern. Wir können sie noch nicht durch jeden Zweikampf durchjagen», sagte BVB-Trainer Edin Terzic den «Ruhr Nachrichten» zufolge. Ob die Profis schon am Samstag in der Partie gegen Arminia Bielefeld dabei sein können, ist noch nicht sicher.

Von dpa