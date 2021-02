Getöteter Junge: Lebenslange Haft gefordert

Fabio war am 21. April vergangenen Jahres tödlich verletzt in der Wohnung seiner Mutter aufgefunden worden. Unter anderem hatte das Kind ein Schädelhirntrauma, eine offene Kinnverletzung und schwere Verletzungen im Bauchraum, an denen es noch in der Wohnung starb. Ein weiteres, heute drei Jahre altes Kind war bei der Festnahme der Angeklagten in die Obhut des Jugendamts gekommen.

Unmittelbar vor den Plädoyers hatte der Angeklagte erstmals ausgesagt. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung bestritt er, Fabio und seinen Bruder jemals misshandelt zu haben. Er machte die Mutter der Kinder für die Verletzungen verantwortlich. Am vorangegangenen Prozesstag hatte die 23-Jährige ihren Freund belastet. Der Prozess dauert seit vier Monaten.

