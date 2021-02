79-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall getötet

Waltrop (dpa/lnw) - Ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Waltrop bei Recklinghausen getötet worden. Zu der Kollision sei es am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache an der Einmündung einer Straße gekommen, teilte die Polizei mit. Am Steuer des Wagens habe ein 32-jähriger Mann gesessen. Durch den Zusammenprall sei der E-Bike-Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gestorben sei. Der Sachschaden betrage etwa 12 000 Euro.

Von dpa