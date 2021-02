Bischof Bätzing bittet um Geduld bis zu neuem Gutachten

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat bei der Aufarbeitung der Affäre um sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln um Geduld bis Mitte März gebeten. Der Limburger Bischof verwies am Dienstagabend in den ARD-«Tagesthemen» auf die geplante Veröffentlichung eines neuen Gutachtens in etwas mehr als drei Wochen. «Jetzt bleibt uns nichts anderes als zu warten, bis der 18. März kommt», sagte Bätzing. «Dann können wir uns alle ein Bild machen von der Situation.»

Von dpa