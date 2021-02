Falsche Polizisten erbeuten Tausende Euro von Seniorin

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Trickbetrüger haben von einer Seniorin in Gelsenkirchen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Mit der Warnung vor einem bevorstehenden Einbruch in ihr Haus in der folgenden Nacht hatten sich Unbekannte am Dienstag bei der älteren Dame als Polizisten ausgegeben und sie in mehreren Telefonaten überredet, ihre Wertsachen herauszugeben. Die vermeintlichen Beamten gaben vor, Bargeld und Schmuck über Nacht sicher auf dem Polizeirevier zu verwahren.

Von dpa