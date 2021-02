Ab März sollen 85.000 Corona-Impfungen pro Tag möglich sein

In NRW soll der Impfstart auch für Lehrkräfte und Kita-Personal in der ersten Märzhälfte beginnen. Das hatten Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) angekündigt. Um die vorgezogene Impfung gibt es allerdings Streit. Die Polizei befürchtet, in der Impfreihenfolge nun nach hinten zu rutschen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag geeinigt, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Erzieher in der Impfreihenfolge von der Gruppe drei in die Gruppe zwei hochzustufen. Zur Gruppe zwei zählen außerdem viele chronisch Kranke und Menschen über 70 sowie auch Polizisten.

Die konkrete Impfreihenfolge aller Personengruppen innerhalb der Prioritätsgruppe zwei steht nach Angaben des Ministeriums derzeit noch nicht fest. Es werde aber bereits mit Impfungen von Personen in der zweiten Gruppe begonnen. So können seit dieser Woche Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt den Astrazeneca-Impfstoff erhalten. Auch Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren gehöre dazu. Zuvor müssten aber die Impfungen des Klinikpersonals, das einem «sehr hohen» Risiko etwa auf Intensivstationen und in Notaufnahmen ausgesetzt ist, abgeschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-572526/2