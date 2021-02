33-Jähriger mit Schussverletzung: Festnahme

Oberhausen (dpa/lnw) - Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwoch einen 53 Jahre alten Mann aus Oberhausen festgenommen. Er soll in Tötungsabsicht auf einen 33-Jährigen geschossen und ihn dabei verletzt haben. Das mutmaßliche Opfer habe am Abend zuvor mit Schussverletzungen selbst ein Krankenhaus aufgesucht. Der Mann schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen führten schnell zu dem 53 Jahre alten dringend Tatverdächtigen, der nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts dem Haftrichter vorgeführt wird.

Von dpa