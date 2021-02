Größerer Stromausfall in Schwerte: Polizeikräfte im Einsatz

Schwerte (dpa/lnw) - Ein stadtweiter Stromausfall in Schwerte hat am Mittwoch für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ursache sei offensichtlich ein Brand in einem Umspannwerk am Morgen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Im gesamten Stadtgebiet seien Haushalte und auch zahlreiche Ampeln ohne Strom. Die Polizei regele den Verkehr und zeige starke Präsenz auf den Straßen.

Von dpa