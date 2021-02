Stromausfall in Schwerte noch mindestens bis zum Abend

Schwerte (dpa/lnw) - Der stadtweite Stromausfall nach einem Brand in einem Umspannspannwerk in Schwerte dauert voraussichtlich noch mindestens bis zum Abend. Das sagte ein Sprecher des Kreises Unna am Mittwochmittag. Die Löscharbeiten in dem Umspannwerk seien erfolgreich abgeschlossen, die Feuerwehr habe den Stadtwerken Schwerte die Anlage wieder übergeben. Nun werde geprüft, wie groß der Schaden ist. Das werde mindestens vier Stunden dauern, sagte der Kreissprecher gegen 13.30 Uhr.

Von dpa