Mutmaßliches Mitglied syrischer Terrorgruppe angeklagt

Karlsruhe/Düsseldorf (dpa) - Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der syrischen Terrorgruppe Junud al-Sham hat die Bundesanwaltschaft einen Mann vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf angeklagt. Der Deutsche mit radikal-islamistischer Einstellung sei Ende August festgenommen worden und seither in Untersuchungshaft, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Sie wirft ihm zudem vor, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben.

Von dpa