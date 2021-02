Masken-Verweigerer zweimal hintereinander in Gewahrsam

Dortmund (dpa/lnw) - Zweimal hintereinander ist ein aufgebrachter Masken-Verweigerer in Dortmund in Polizeigewahrsam genommen worden. Seinen ersten mehrstündigen Aufenthalt auf der Wache, weil er sich geweigert hatte, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich einem Platzverweis durch das Ordnungsamt widersetzte, hatte er gerade hinter sich gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.